مصرع 14 شخصاً جراء تحطم مروحية تابعة لـ "أرامكو" في منطقة رأس تنورة بالسعودية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، عن تحطم طائرة مروحية تابعة لشركة النفط الوطنية "أرامكو" في منطقة رأس تنورة، مما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي، أن الحادث أدى إلى وفاة ركاب الطائرة الـ 14 بالكامل، مؤكداً أن جميع الضحايا هم من المواطنين السعوديين.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المعنية والأجهزة ذات العلاقة قد باشرت فوراً تحقيقاتها الميدانية للوقوف على ملابسات الحادثة، وتحديد الأسباب التي أدت إلى سقوط الطائرة المروحية وتحطمها.