مالية كوردستان تصدر توضيحاً رسمياً بشأن آلية منح مخصصات المنصب للموظفين

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أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، تعميماً رسمياً موجهاً إلى كافة الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، وضعت فيه محددات واضحة بشأن آلية صرف أو إيقاف "مخصصات المنصب" (دەرماڵەی پایە) للموظفين.

وبحسب الوثيقة التي حملت توقيع وزير المالية والاقتصاد، فقد تقرر تنظيم صرف هذه المخصصات وفق الضوابط التالية:

أولاً: المناصب المثبتة والأصلية

أوضح التعميم أن صرف مخصصات المنصب سيستمر حصراً للمناصب الأساسية والمثبتة مسبقاً ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة أو المؤسسة. وأشار الكتاب إلى أن التغييرات المشمولة بالصرف هي التي تتعلق بـ"الأشخاص" فقط؛ أي في حال تسنم موظف جديد منصباً كان موجوداً بالأصل بدلاً من موظف آخر، فإنه يستحق تقاضي تلك المخصصات بشكل طبيعي.

ثانياً: الهياكل والمناصب المستحدثة

في المقابل، قررت الوزارة عدم شمول المناصب والمؤسسات المستحدثة بهذه المخصصات في الوقت الراهن. ويشمل ذلك أي مديرية، أو قسم، أو شعبة تم استحداثها والحصول على موافقة إنشائها بعد صدور التعميم العام الخاص بمخصصات المنصب.

وأكدت الوزارة في كتابها الرسمي أن المعاملات المتعلقة بطلب مخصصات لهذه الهياكل الجديدة ستكون مرفوضة في هذه المرحلة، وسيتم إعادتها إلى جهاتها دون تنفيذ.

يأتي هذا الإجراء في إطار مساعي وزارة المالية لتنظيم الملاك الإداري والمالي في مؤسسات الإقليم وضبط النفقات وفق الهياكل التنظيمية المعتمدة.

