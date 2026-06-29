عمار الحكيم يرحب بإجراءات مكافحة الفساد ويدعو إلى "إسناد وطني" شامل لترسيخ سيادة القانون

منذ ساعتين

أعرب رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، عن ترحيبه ودعمه للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطتان القضائية والتنفيذية في إطار ملفي الإصلاح ومكافحة الفساد، مؤكداً أنها تمثل ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات.

وقال السيد الحكيم في تدوینە لە علی منصة (اکس)، إن هذه الخطوات تشكل "انعطافة مهمة في مسار ترسيخ سيادة القانون، وحماية المال العام من الهدر والضياع"، مشيراً إلى أن تفعيل هذه الإجراءات من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في "تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وقدرتها على تحقيق العدالة".

وشدد الحكيم على أن ضمان نجاح هذه الجهود واستمراريتها يتطلب "إسناداً وطنياً واسعاً"، داعياً إلى ضرورة إبعاد ملف مكافحة الفساد عن "أي اعتبارات سياسية أو فئوية" قد تعيق مساره أو تفرغه من محتواه الإصلاحي.

كما وجه رئيس تيار الحكمة دعوة إلى جميع القوى السياسية والمجتمعية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام، لأخذ دورهم المسؤول في دعم مسار الإصلاح، والعمل على ترسيخ ثقافة النزاهة والمساءلة في المجتمع. واختتم الحكيم تأكيده بأن الهدف الأسمى من هذه الجهود هو "بناء دولة قوية وعادلة تقوم على أساس القانون، وتضمن حماية حقوق المواطنين ومقدرات الوطن الحيوية".