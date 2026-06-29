خمسة قتلى بإطلاق نار في شمال ألمانيا

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أربيل (كوردستان24)- قُتل خمسة أشخاص بإطلاق نار الیوم الاثنين 29 حزیران 2026، في مدينة بشمال ألمانيا بحسب ما أعلنت الشرطة، التي أشارت إلى توقيف شخصين.

وأكّدت الشرطة بذلك ما نقلته هيئة الإذاعة العامة وصحيفة بيلد عن عدد القتلى، وذكرت تقارير أن إطلاق النار وقع في مركز للشباب.

وقالت الشرطة إن عملية أمنية واسعة تجري في وسط مدينة شتاده، وطلبت في منشور على أكس من السكان الابتعاد عن هذه المنطقة، قبل أن ترفع التحذير لاحقا.

وأضافت في بيان "لا يزال التحقيق جاريا في ملابسات الحادث وكيفية والتسلسل الدقيق للأحداث"، من دون الإشارة إلى هوية المشتبه بهما أو دوافعهما.

وأوضحت الشرطة أنّ "خمسة أشخاص أُصيبوا بجروح قاتلة، وأصيب آخرون".

وأشار مسؤولو إنفاذ القانون إلى أنّه "في إطار عمليات البحث والتدخل التي تم تنفيذها، أُلقي القبض على شخصين يُشتبه في تورّطهما في الأحداث، بما في ذلك مطلق النار المفترض".

وشهدت ألمانيا عدة عمليات إطلاق نار في السنوات الأخيرة.

وفي آذار/مارس 2023، قتل رجل يبلغ من العمر 35 عاما وهو عضو سابق في شهود يهوه، ستة أشخاص ينتمون إلى جماعته السابقة في هامبورغ، قبل أن ينتحر.

وفي شباط/فبراير 2020، قتل يميني متطرف تسعة أشخاص في مدينة هانو في وسط البلاد.

كذلك، شهدت البلاد العديد من حوادث الدهس بالسيارات وهجمات بالسكاكين، بعضها بدوافع سياسية.



المصدر: فرانس برس