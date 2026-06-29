أسايش سوران تعلن القبض على متهم بالابتزاز الإلكتروني

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية أسايش إدارة سوران المستقلة في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم أقدم لسنوات على اختراق حسابات المواطنين والتشهير بهم عبر منصات التواصل الاجتماعي في قضاء رواندز.

وذكر قسم أسايش رواندز في بيان رسمي، أن المتهم أدار لعدة سنوات حسابات وهمية ومحددة على منصات (فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك)، تعمد من خلالها نشر صور ومقاطع فيديو ومواد مكتوبة غير لائقة تهدف إلى تشويه سمعة المواطنين واستهداف السلم المجتمعي في المنطقة.

وأوضح البيان أن عملية الإطاحة بالمتهم الذي رُمز لاسمـه بـ (ع. ح. خ) تمت في 22 حزيران الجاري، عقب تحرّيات دقيقة وتتبع فني استند إلى شكاوى قانونية قدمها مواطنون متضررون، وبموجب مذكرة قضائية صادرة عن قاضي تحقيق رواندز.

وأشارت المديرية إلى أن المتهم اعترف خلال التحقيقات باختراق حسابات الضحايا والتحكم بها لغرض الابتزاز والتشهير، مؤكدة إحالته إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وحذرت مديرية أسايش سوران المواطنين من مخاطر الهجمات السيبرانية، داعية إياهم إلى تعزيز حماية كلمات المرور الخاصة بحساباتهم، وتجنب الضغط على الروابط المجهولة أو غير الموثوقة تفادياً للوقوع ضحية للاختراق.