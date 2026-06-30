ضبط 4 ملايين دولار مخبأة في سيارة بين صلاح الدين وديالى واعتقال سائقها

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أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء 30 حزيران 2026، بأن القوات الأمنية تمكنت من ضبط مبلغ مالي ضخم مخبأ داخل عجلة في إحدى السيطرات الرابطة بين محافظتي صلاح الدين وديالى، مؤكداً إلقاء القبض على سائق العجلة.

وقال المصدر في تصريح لوسائل إعلام محلية: "إن القوات الأمنية المرابطة في سيطرة (عباس جمعة) الواقعة بين صلاح الدين وديالى، اشتبهت في عجلة من نوع (نيسان باتفايندر)، وبعد إجراء تفتيش دقيق لها، عثرت بداخلها على مبلغ 4 ملايين دولار أمريكي كانت مخبأة بطريقة احترافية".

وأضاف المصدر أنه "تم اعتقال صاحب العجلة فوراً واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه، فيما فُتح تحقيق موسع للكشف عن مصدر هذه الأموال والجهة التي كانت تعتزم استلامها".

وتأتي هذه العملية في إطار حملة واسعة تشنها الحكومة العراقية لمكافحة الفساد المالي، والحد من هدر المال العام والكسب غير المشروع. وقد شملت هذه الحملة خلال الأيام القليلة الماضية ملاحقة العديد من السياسيين، المسؤولين، الموظفين، وأصحاب الشركات، بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية في السيطرات والمنافذ الحدودية لمنع تهريب العملة وضمان عدم هروب المتهمين إلى خارج البلاد.