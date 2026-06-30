لتعزيز التعاون الطاقوي.. البصرة توقع مذكرة تفاهم مع شركة "KBR" الأمريكية

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أربيل (كوردستان24)- وقع محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "KBR" الأمريكية، الرائدة عالمياً في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية في المحافظة.

وجاء التوقيع خلال استقبال العيداني للقائم بأعمال السفارة الأمريكية "هاريس"، والوفد المرافق له من شركة "KBR". وأكدت السفارة الأمريكية في بيان لها، أن اللقاء بحث سبل تعميق الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق، مع التركيز على منطقة البصرة لتحقيق نتائج ملموسة تخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وتعد شركة "KBR" (كيلوغ براون آند روت سابقاً)، ومقرها هيوستن، من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في الهندسة والخدمات التقنية، ولها حضور قوي في قطاعات النفط والغاز، والدفاع، وعلوم الفضاء.