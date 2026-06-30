العراق يسعى لزيادة صادرات النفط ويشكّل لجنة عليا للتفاوض مع تركيا

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أربيل (كوردستان24)- يكثف العراق جهوده لرفع مستويات تصدير النفط الخام إلى الأسواق العالمية، بالتزامن مع تشكيل لجنة رفيعة المستوى لبدء جولة مفاوضات حاسمة مع الجانب التركي تهدف إلى صياغة اتفاقية جديدة لتنظيم عمليات التصدير.

وقال مصدر مسؤول في شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لكوردستان24، أن مستويات التصدير لم تصل بعد إلى ما كانت عليه قبل التوترات الإقليمية الأخيرة وإغلاق مضيق هرمز. وكشف المصدر أن إجمالي الصادرات لهذا الشهر بلغت نحو 23 مليون برميل فقط، تم شحنها عبر خطوط أنابيب إقليم كوردستان وسوريا.

وفيما يخص العمليات في إقليم كوردستان، أوضح المصدر أن الإقليم يسلم حالياً نحو 20 ألف برميل يومياً إلى شركة "سومو" نتيجة توقف أنشطة الشركات النفطية الدولية، إلا أن هناك توقعات بارتفاع هذه الكميات والعودة إلى مستوياتها السابقة قريباً، مع استئناف الشركات النفطية لعملياتها في حقول إقليم كوردستان.

على صعيد متصل، شكلت وزارة النفط الاتحادية لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والمالية، بالإضافة إلى ممثل عن حكومة إقليم كوردستان، للتباحث مع أنقرة حول إبرام اتفاقية تصدير جديدة. وتهدف هذه المفاوضات إلى رفع سقف الصادرات عبر الأراضي التركية لتصل إلى 400 ألف برميل يومياً.

وتأتي هذه التحركات الرسمية من قبل بغداد مع اقتراب موعد انتهاء الاتفاقية الحالية مع تركيا، حيث يسعى العراق إلى ضمان استقرار تدفقات الطاقة وتأمين حصته في الأسواق العالمية من خلال إطار قانوني وفني جديد يضمن مصالح كافة الأطراف.