فرنسا تنشر حاملة الطائرات شارل ديغول في خليج عدن

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت فرنسا نشر حاملة الطائرات شارل ديغول في خليج عدن استعداداً لعمليات أمنية محتملة في مضيق هرمز.

وقال الناطق باسم الجيش الفرنسي الكولونيل غيّوم فيرني، أن دولا حليفة انضمّت إلى القوة الجوية والبحرية الفرنسية قرب خليج عدن.

وأشار الناطق إلى أن هدف اقتراب الحاملة الفرنسية من مضيق هرمز هو كسب الوقت والجهوزية.

وأكد فيرني أن فرنسا تعمل على توحيد الجهود العسكرية لحلفائها في المنطقة.

يأتي الإعلان بعد أيام من استئناف حركة السفن تدريجياً في مضيق هرمز، عقب تراجع التصعيد العسكري في المنطقة، بينما تواصل دول عدة جهودها لضمان سلامة الملاحة في الممر الذي يعبر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

يعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، إذ يربط الخليج ببحر العرب والمحيط الهندي، ويشكل شرياناً رئيسياً لنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة عبره ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.



المصدر: وکالات