برزنجي يبحث في بغداد مع الصحة العالمية تعزيز الخدمات والمشاريع الاستراتيجية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أجرى وزير الصحة في إقليم كوردستان، سامان برزنجي، زيارة رسمية إلى المقر الرئيسي للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية (WHO) في العاصمة بغداد، على رأس وفد رفيع المستوى ضم مستشاري الوزارة ومدراءها العامين، حيث التقى برئيسة بعثة المنظمة في العراق، جميلة الرابي.

وعقد الجانبان اجتماعاً موسعاً شهد استعراضاً شاملاً ومستفيضاً للواقع الصحي في إقليم كوردستان، لاسيما ملف الخدمات الطبية المقدمة للاجئين والنازحين، وآليات الاستجابة للأزمات الطارئة والكوارث.

كما تمحورت المباحثات حول خطط الإصلاح الهيكلي في القطاع الصحي، وتطوير برامج الرعاية الأولية والطب الوقائي، فضلاً عن تذليل العقبات التي تعترض المشاريع الاستراتيجية المشتركة.

وفي ختام اللقاء، ثمّن برزنجي الشراكة الاستراتيجية والدعم المتواصل الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية للإقليم.

مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق الثنائي مع مكاتب المنظمة في العراق وكوردستان لضمان الارتقاء بالمنظومة الصحية وتأمين أفضل الخدمات للمواطنين.