دمشق: توقيف زوجين بتهمة سرقة منزل الفنانة منى واصف

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف رجل وزوجته على خلفية تورطهما في سرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبي من منزل الفنانة منى واصف في العاصمة دمشق، وذلك عقب تحقيقات جنائية قادت إلى تحديد هويتهما.

وأوضحت الوزارة، في تقرير نشرته عبر معرفاتها الرسمية، أن المسروقات شملت مبلغ 185 ألف دولار أمريكي، و100 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى كمية من المصاغ الذهبي كانت محفوظة داخل المنزل.

تفاصيل البلاغ والمعاينة

أفادت الفنانة منى واصف، في تسجيل مصور بثته الوزارة، بأنها اكتشفت تعرض منزلها للسرقة عقب عودتها من لبنان قبل ثلاثة أيام من عيد الأضحى، حيث فوجئت ببعثرة محتويات المكان وفقدان الأموال والمجوهرات، مما دفعها لإبلاغ الجهات الأمنية.

من جانبه، أوضح محقق في إدارة المباحث الجنائية أن المعاينة الأولية لموقع الحادث أظهرت عدم وجود أي آثار كسر أو خلع في الأبواب والنوافذ، مما أكد أن الدخول تم باستخدام نسخة من مفاتيح المنزل، ووجه الشبهات نحو دائرة محددة من الأشخاص المحيطين.

أدلة جنائية قادت للمتهمين

ووفقاً للتحقيقات، حاول المتهم الرئيسي طمس الأدلة الجنائية داخل الشقة من خلال رش الزيت ومواد التنظيف على الأسطح لإخفاء البصمات، إلا أن خبراء الأدلة الجنائية تمكنوا من رفع قرائن مادية من مسرح الجريمة، كان من بينها أعقاب سجائر خضعت للفحص المخبري وأسهمت نتائجها في تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهما.

وبمواجهتهما بالقرائن، اعترف الزوجان بالتخطيط للسرقة وتنفيذها باستخدام المفاتيح المطابقة، كما أقر المتهم الرئيسي بالاستيلاء على الأموال والذهب من داخل الخزنة.

وأظهرت مجريات التحقيق أن المتهمين تصرفوا بجزء من المبالغ المسروقة في شراء سيارة من نوع "لاند روفر"، بالإضافة إلى شراء عقارات عدة في مناطق عين ترما وزبدين وكراج الست في ريف دمشق.

هذا ولم يشر البيان الرسمي لوزارة الداخلية إلى القيمة المالية للعقارات المشتراة، أو ما إذا كانت السلطات قد تمكنت من استرداد كامل المبالغ والمصاغ الذهبي المفقود.