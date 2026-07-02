عمره يناهز 850 عاماً.. مبادرة تطوعية لإنقاذ مسجد "بنێ گۆندي" الأثري في دهوك

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أربيل (كوردستان24)- تشهد بلدة بامَرني التابعة لمحافظة دهوك أعمال ترميم وصيانة لمسجدها التاريخي القديم المعروف بـ"بنێ گۆندي"، والذي يتجاوز عمره 850 عاماً. وتأتي هذه الخطوة بمبادرة تطوعية ذاتية وتمويل خاص من الأكاديمي والخبير الآثاري الدكتور إسماعيل بامرني، وبالتنسيق مع المديرية العامة للآثار والتراث في المحافظة، بهدف إنقاذ هذا المعلم الديني والتراثي من خطر الاندثار.

ويُعد هذا المسجد، الذي يعود تاريخ تشييده إلى العهد الأتابكي (بين 850 إلى 900 عام)، مركزاً علمياً وتعليمياً بارزاً في المنطقة قديماً، إلا أنه عانى من الإهمال والخراب لنحو نصف قرن، قبل أن تبدأ أعمال تأهيله الحالية.

الحفاظ على الطراز المعماري الأصيل

وفي هذا السياق، أكد عالم الآثار عبد الباري حسن، في تصريح لكوردستان 24، أن المشروع يركز بالدرجة الأولى على حماية الهوية البنائية الأصلية للموقع، قائلاً: "نحرص خلال عملية الترميم على الإبقاء على الأجزاء السليمة كما هي دون أي تغيير، في حين يتركز عملنا على إصلاح وتدعيم الأجزاء المتضررة لإعادتها إلى حالتها التاريخية الأولى بالاعتماد على المواد المتوافقة مع طبيعة الأثر".

من جانبه، يباشر الدكتور إسماعيل بامرني أعمال الترميم ميدانياً بيده، انطلاقاً من إيمانه بضرورة حماية المواقع الأثرية بوصفها ثروة وطنية مشتركة. وأشار بامرني إلى أن منطقة بامَرني غنية بالشواهد التاريخية التي يعود تاريخ بعضها إلى ما بين ألف وثلاثة آلاف عام، مبيناً أن الحفاظ على هذه المعالم يسهم في توثيق الهوية الحضارية للمنطقة وتعزيز ارتباط الأجيال الشابة بتاريخهم المحلي.

مواقع أثرية بانتظار التوثيق

وتشير الإحصاءات الرسمية لمديرية الآثار والتراث في دهوك إلى تسجيل 2,815 موقعاً أثرياً في عموم المحافظة، يقع 50 موقعاً منها ضمن حدود قضاء العمادية (ئامێدێ).

وتؤكد المديرية أن العدد الفعلي للمواقع الأثرية في المحافظة يفوق الأرقام المسجلة بكثير، إلا أن الظروف الأمنية غير المستقرة التي شهدتها بعض المناطق الحدودية والجبلية في عقود سابقة حالت دون تمكن الفِرَق المختصة من إجراء عمليات مسح وتوثيق شاملة لجميع تلك المواقع.

ويمثل مشروع إعادة تأهيل مسجد "بنێ گۆندي" نموذجاً للجهود المشتركة بين المتخصصين والمؤسسات الحكومية المعنية في إقليم كوردستان، للمحافظة على التراث المعماري وتنشيط السياحة الدينية والأثرية في المنطقة.

تقرير: جكدار جمال - كوردستان 24 – دهوك