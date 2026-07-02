نيجيرفان بارزاني يدين الهجوم الإرهابي في دمشق ويؤكد تضامنه مع سوريا

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أربيل (كوردستان24)- أدان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي استهدف المدنيين الأبرياء في العاصمة السورية دمشق يوم أمس.

وأعرب رئيس الإقليم في بيان له، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لعائلات وذوي الضحايا، سائلًا المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين والجرحى.

كما أكد نيجيرفان بارزاني خلال بيانه، على تضامن إقليم كوردستان الكامل مع سوريا، حكومةً وشعباً، مشدداً على دعم الإقليم لكل الجهود والخطوات التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا، وبما يضمن الحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية أرواحهم.