ترامب يهاجم "الناتو" ويصف العلاقة مع الحلفاء بـ "الأحادية والسخيفة" قبيل قمة أنقرة

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أربيل (كوردستان24)- قبل أقل من أسبوع على انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا، شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً حاداً على الحلف، واصفاً استمرار العلاقة الحالية بين واشنطن وحلفائها بـ "الأمر السخيف"، نظراً لكونها علاقة "أحادية الجانب" ولا تقوم على التبادلية.

وفي تدوينة نشرها عبر منصته "تروث سوشال"، أعرب ترامب عن استيائه من مواقف الدول الأعضاء، قائلاً: "لم نجدهم عندما احتجنا إليهم"، في إشارة إلى خيبة أمله من الدعم الذي يتلقاه من الحلفاء. كما انتقد ترامب بشدة موقف الدول الأوروبية من الحرب ضد إيران، مؤكداً على ضرورة أن تتولى أوروبا مسؤولية الدفاع عن نفسها، في وقت تتجه فيه الولايات المتحدة نحو تقليص التزاماتها العسكرية الدولية.

ودعم الرئيس الأميركي موقفه بنشر رسم بياني يوضح الفوارق الضخمة في حجم الإنفاق العسكري، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتحمل أعباءً مالية تفوق بكثير ما تنفقه بقية الدول الأعضاء.

وكان ترامب قد ممارس ضغوطاً مكثفة على قادة الحلف في اجتماع العام الماضي، أسفرت عن اتفاق برفع ميزانيات الدفاع لتصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وهو ما يتجاوز النسبة السابقة المتعارف عليها.

تأتي هذه التصريحات التصعيدية لتلقي بظلالها على القمة المرتقبة للدول الـ32 الأعضاء، والمقرر عقدها في العاصمة التركية أنقرة يومي السابع والثامن من تموز/يوليو الجاري، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه المناقشات حول مستقبل الحلف وتوزيع الأعباء الدفاعية.