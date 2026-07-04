التحالف العربي يتوعد برد "غير مسبوق" على تهديدات الحوثيين باستهداف المطارات السعودية

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أربيل (كوردستان 24)- توعّد التحالف لدعم الشرعية في اليمن، بالرد "بحزم وقوة غير مسبوقين" على أي محاولات تستهدف المملكة العربية السعودية أو تمس سيادة اليمن، وذلك في أعقاب تهديدات أطلقتها جماعة الحوثي باستهداف المطارات والمصالح الحيوية السعودية.

وأكد المتحدث باسم التحالف، العميد تركي المالكي، في بيان رسمي صدر السبت، أن تهديدات الميليشيا الحوثية لا تعدو كونها محاولة يائسة لصرف الانتباه عن الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب اليمني، وتصدير الأزمات الاقتصادية التي تسببت بها الجماعة، فضلاً عن محاولة التغطية على حالة الرفض المجتمعي والقبلي المتصاعد ضدها في الداخل اليمني.

وأشار المالكي إلى أن التحالف والسعودية واصلا جهودهما لتخفيف المعاناة الإنسانية وطرح خارطة طريق شاملة للحل حظيت بموافقة الحكومة اليمنية وقابلها الحوثيون بالرفض، مع استمرارهم في تهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

تأتي هذه التطورات بعد إعلان المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، أن دفاعاتهم الجوية أجبرت مقاتلات سعودية على التراجع إثر محاولتها منع طائرة مدنية إيرانية – تقل يمنيين عالقين ومرضى – من الهبوط في مطار صنعاء الدولي؛ وهي الرحلة الأولى المعلنة علناً بين طهران وصنعاء منذ قرابة عقد من الزمن.

وفي رد فعل رسمي، عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاً طارئاً اعتبر فيه الرحلة الإيرانية "انتهاكاً صارخاً" للسيادة اليمنية وتحدياً سافراً للقرارات الدولية، مطالباً الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات رادعة ضد طهران.

جاء هذا التصعيد المتبادل بعد خطابات لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أعلن فيها رفض ما وصفه بـ"الحرب الاقتصادية"، ملوحاً بالتحرك العسكري لإنهاء حالة التهدئة النسبية التي شهدتها الجبهات منذ هدنة عام 2022.