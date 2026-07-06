وزير داخلية إقليم كوردستان ورئيس أركان الجيش يبحثان في بغداد تعزيز التنسيق الأمني وتأمين الحدود

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم، وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان السيد ريبر أحمد، في بغداد.

وتناول اللقاء بحث عدد من الملفات الأمنية والعسكرية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على تعزيز التعاون الميداني بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة.

واستعرض الجانبان الأوضاع الأمنية الراهنة، وسبل سد الثغرات الأمنية في المناطق المشتركة وتأمين الحدود الدولية.

كما شدد الطرفان على أهمية تطوير العمليات العسكرية المشتركة وتبادل المعلومات الاستخبارية لملاحقة فلول الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة، مؤكدين أن التكامل بين الأجهزة الأمنية هو السبيل الأمثل لترسيخ الاستقرار وفرض سلطة القانون في كافة أنحاء البلاد.