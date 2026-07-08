تصعيد إقليمي: مجلس التعاون يدين "هجمات إيران" على الكويت والبحرين.. وطهران تهدد باستهداف داعمي القوات الأمريكية

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أربيل (كوردستان24)- تشهد المنطقة موجة جديدة من التوتر المتصاعد عقب اتهامات خليجية لإيران باستهداف دول في المنطقة، قابله إطلاق طهران تحذيرات عسكرية صارمة لأي طرف يقدم تسهيلات أو دعماً للجيش الأمريكي.

وفي هذا السياق، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الهجمات الإيرانية التي استهدفت كلاً من دولة الكويت ومملكة البحرين. واعتبر الأمين العام في بيان له، أن هذه العمليات تمثل استمراراً لنهج طهران الرامي لتقويض مساعي السلام الإقليمية، وعرقلة الجهود الدبلوماسية الهادفة لحلحلة الأزمات القائمة في المنطقة.

في المقابل، أصدر مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي الإيراني تحذيراً عسكرياً شديد اللهجة، توعد فيه باستهداف المواقع التي تقدم تسهيلات عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية. وأكد المقر في بيان مقتضب، أن أي موقع تنطلق منه هجمات ضد إيران، أو يقدم دعماً ومساندة لوجستية أو عملياتية للجيش الأمريكي، سيكون هدفاً مشروعاً ومباشراً للقوات المسلحة الإيرانية.