خلال قمة الناتو بتركيا.. ترمب يشن هجوماً حاداً على إيران وينتقد حلفاءه ويتوعد بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا

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أربيل (كوردستان24)- شن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجوماً لاذعاً شمل ملفات دولية ساخنة وأعضاء بارزين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك خلال كلمة ألقاها في القمة المنعقدة حالياً في تركيا.

وفي مستهل حديثه حول الشرق الأوسط، جهر ترمب بموقف متشدد إزاء الملف النووي الإيراني، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح لطهران بحيازة السلاح النووي تحت أي ظرف. وأضاف: "لقد أهدرنا الكثير من الوقت مع إيران، ويجب علينا الآن القيام بعملنا لحسم هذا الملف"، واصفاً السلطات الإيرانية بـ "المجنونة" ومحملاً إياها المسؤولية عن مقتل الآلاف.

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن عدم رضاه عن أداء حلف الناتو، منتقداً تقاعس الحلفاء عن مساعدة الولايات المتحدة في مواجهة ما وصفها بـ "الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم".

انتقادات مالية لاذعة للناتو

وفي سياق تقاسم الأعباء المالية داخل الحلف، وجّه ترمب انتقادات حادة لسياسات التمويل، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة كانت تتحمل العبء الأكبر بنسبة تقارب 100% من الميزانية، في حين أن العديد من الدول الأعضاء لم تسدد التزاماتها المالية. وأوضح ترمب أن بلاده أنفقت تريليون دولار لحماية دول الحلف من روسيا، دون أن تجد دعماً متبادلاً من الحلفاء وقت الحاجة.

تصعيد دبلوماسي ضد إسبانيا

وفي موقف لافت يعكس توتر العلاقات مع بعض الحلفاء الأوروبيين، شن ترمب هجوماً شخصياً على إسبانيا، واصفاً إياها بأنها "شريك سيئ وقضية خاسرة في الناتو". وأعلن اعتزامه قطع العلاقات التجارية الأمريكية مع مدريد وإلغاء أي خطط لزيارتها مستقبلاً، تعبيراً عن استيائه من مواقفها السياسية والاقتصادية داخل الحلف.