قطر تدعو إلى "خفض التصعيد" بعد الاستهداف الإيراني للخليج

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- دعت قطر التي تتولى إلى جانب باكستان دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأربعاء إلى خفض التصعيد والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، عقب شن طهران هجمات جديدة على الكويت والبحرين.

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان على "ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

AFP