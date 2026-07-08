سلامة الطيران الأوروبية توصي شركات الطيران بتجنب أجواء العراق وإيران حتى نهاية أغسطس

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أربيل (كوردستان24)- وجهت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) تحذيراً جديداً إلى جميع الخطوط الجوية والشركات المشغلة للرحلات، دعتها فيه إلى تجنب تحليق طائراتها في الأجواء العراقية والإيرانية حتى نهاية شهر أغسطس/آب الجاري، وذلك حرصاً على سلامة المسافرين والملاحة الجوية.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن إرشادات الوكالة الأوروبية، توصيتها لجميع شركات الطيران بالامتناع عن استخدام المجال الجوي لكل من العراق وإيران في الوقت الراهن. وأشارت الوكالة إلى أن النشرة الصادرة عنها والخاصة بتصنيف الأجواء الإيرانية كـ "منطقة صراع" ستظل مستمرة وسارية المفعول حتى تاريخ 31 أغسطس/آب 2026.

وأوضحت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران في بيانها، أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية والتطورات العسكرية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، يفرض على شركات الطيران اتخاذ تدابير وقائية عاجلة، تشمل تجنب عبور الأجواء العراقية وتغيير مسارات الرحلات الجوية لضمان حماية الطائرات والركاب من أي مخاطر محتملة.