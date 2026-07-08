المنظمة البحرية الدولية: ستة آلاف بحّار لا يزالون عالقين في الخليج

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قدّرت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة الأربعاء عدد البحارة الذين لا يزالون عالقين في الخليج بنحو ستة آلاف، في بيان دانت فيه تَجَدُّد المواجهات في المنطقة ومضيق هرمز.

وقال الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغير في بيان إن "هذه الهجمات لا تؤدي سوى إلى تأجيج وضعية الخوف والقلق النفسي التي يعانيها اصلا نحو ستة آلاف بحّار لا يزالون عالقين على متن سفن غير قادرة على مغادرة الخليج بأمان". ونصح مختلف الجهات المعنية بتجنّب "مرور سفنهم عبر هذا المضيق".

AFP