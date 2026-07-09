حالة الطقس: ارتفاع جديد في درجات الحرارة بدءاً من الغد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، أن "غداً الجمعة، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

وتابع البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 39، السليمانية وأربيل والأنبار 41، كركوك ونينوى 42، بغداد وصلاح الدين وكربلاء المقدسة 43، ديالى وبابل والديوانية والنجف الأشرف والمثنى 44، واسط وذي قار 45، وميسان والبصرة 46".

وأضاف، أن "يوم السبت القادم، سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار إلى، أن "الأحد القادم، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم العراق".

وبين، أن "طقس يوم الاثنين، سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ومقاربة في المنطقة الشمالية من العراق".