مقتل 28 شخصاً في حريق مروع بمصنع في الصين

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أربيل (كوردستان24)- لقي 28 شخصاً على الأقل مصرعهم إثر حريق ضخم اندلع في مصنع للأحذية بشرق الصين، في حادثة مأساوية استنفرت السلطات وأدت إلى توقيف عدد من المسؤولين عن المنشأة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام رسمية، الخميس، فقد نشبت النيران في مصنع "هويتينغ" للأحذية بمدينة جينجيانغ التابعة لمقاطعة فوجيان، قرابة الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي. وحاصرت ألسنة اللهب والدوخان الكثيف العمال داخل المبنى متعدد الطوابق لساعات، حيث أظهرت لقطات بثتها قناة "سي سي تي في" الحكومية مشاهد لعمال يحتمون بالنوافذ وعلى السطح بينما كانت النيران تستعر في الطوابق السفلية.

وشارك في عمليات الإطفاء والإنقاذ أكثر من 500 شخص، بينهم 183 عنصراً من فرق الإطفاء المتخصصة مدعومين بـ 35 مركبة. وأوضح مسؤول في المصنع أن سرعة اشتعال النيران تعود إلى وجود كميات ضخمة من المواد اللاصقة والمواد الخام سريعة الاشتعال المستخدمة في التصنيع.

من جانبه، وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ الحادث بأنه شهد "خسائر بشرية فادحة"، موجهاً ببذل كافة الجهود لإنقاذ المصابين ودعم أسر المتضررين. كما شدد على ضرورة تحديد أسباب الحريق بدقة ومحاسبة المقصرين. وفي تحرك سريع، أعلنت السلطات توقيف رئيس المصنع وعدد من المرتبطين بالواقعة، مع تجميد الحسابات المصرفية للمنشأة.

تأتي هذه الكارثة في وقت تشهد فيه البلاد تشديداً في إجراءات السلامة، عقب سلسلة حرائق دامية، أبرزها حريق هونغ كونغ في نوفمبر الماضي الذي أودى بحياة 168 شخصاً، وحريق مقاطعة قوانغدونغ الذي أسفر عن 12 قتيلاً، مما يضع معايير السلامة الصناعية تحت مجهر الرقابة الحكومية من جديد.