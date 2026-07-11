زعيم كوريا الشمالية يهاجم علناً مسؤولاً عسكرياً متهماً بالفساد

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أربيل (كوردستان 24)- وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الفساد المزعوم لمسؤول عسكري كبير تم عزله من الحزب الحاكم لتلقيه رشى، بأنه "جريمة سياسية"، وفق ما أفاد إعلام رسمي السبت.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مشترك لحزب العمال الحاكم والجيش في بيونغ يانغ الجمعة.

وأشار التقرير إلى أن الاجتماع استعرض تفاصيل جريمة فساد تورط فيها باك هي تشول، نائب المدير السابق للمكتب السياسي العام في الجيش الشعبي.

وكشفت الوكالة أن باك تلقى "مبالغ كبيرة من الرشى" وعاش "حياة ماجنة"، مضيفة أن الحزب الحاكم عزله من هيئة قيادته المركزية وأحاله إلى السلطات المختصة.

ونُقل عن كيم قوله "إنها جريمة سياسية ضد نهج الحزب في بناء الانضباط، وعمل متعمد من أعمال الاختلاس والنهب التي تستهدف مصالح الدولة والشعب".

ويعد توجيه انتقادات علنية حادة لمسؤولين كبار، وخاصة من جانب الزعيم الأعلى، أمرا نادر الحدوث في ظل نظام الحكم السلطوي والمغلق في كوريا الشمالية.