ترامب ينعى السيناتور ليندسي غراهام: فقدنا أحد أعظم أعضاء مجلس الشيوخ

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اربيل (كوردستان24) - نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، السيناتور ليندسي غراهام، واصفًا إياه بأنه "أحد أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ" الذين عرفهم.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، عقب الإعلان عن وفاة غراهام إثر معاناته من المرض: "لقد توفي السيناتور ليندسي غراهام، أحد أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفتهم على الإطلاق. كان يعمل بلا كلل، وكان وطنيًا أمريكيًا حقيقيًا. سنفتقد ليندسي كثيرًا".

ويُعد غراهام من أبرز السياسيين الجمهوريين في الولايات المتحدة، واشتهر بمواقفه في قضايا السياسة الخارجية والدفاع، إضافة إلى دعمه المستمر لإقليم كوردستان.