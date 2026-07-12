انفجار لغم يشعل حريقًا في شاربازير بالسليمانية ويأتي على نحو 500 دونم من الغطاء النباتي

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اربيل (كوردستان24) - أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، أن انفجارًا ناجمًا عن مخلفات الألغام تسبب باندلاع حريق واسع في قضاء شاربازير، ما أدى إلى احتراق مساحات كبيرة من الغطاء النباتي.

وذكرت المديرية في بيان، أن الحريق اندلع قبل يومين، ضمن المناطق الواقعة بين قرى نورباب، بيريشك، سيوانغ، وكاني شوان في قضاء شاربازير.

وأضافت أن مفرزة من قسم شرطة الغابات في شاربازير توجهت فورًا إلى موقع الحريق، وتمكنت، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني في ناحية جَوارتا وأهالي المنطقة، من السيطرة على النيران وإخمادها.

وأوضحت المديرية أن التحقيقات أظهرت أن سبب الحريق يعود إلى انفجار أحد مخلفات الألغام، مشيرةً إلى أن النيران أتت على نحو 500 دونم من المراعي والأعشاب والأشجار الطبيعية.