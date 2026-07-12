الكورد يفقدون داعماً قوياً في واشنطن برحيل السيناتور الأمريكي البارز ليندسي غراهام

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أربيل (كوردستان24)- توفي السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي غراهام، العضو المؤثر في مجلس الشيوخ الأمريكي وأحد أبرز المدافعين عن حقوق وحماية الشعب الكوردي في واشنطن، إثر وعكة صحية طارئة ومفاجئة عن عمر ناهز 71 عاماً.

وأعلن المكتب الإعلامي للسيناتور الراحل (ممثل ولاية كارولاينا الجنوبية)، اليوم الأحد 12 تموز 2026 عبر منصة "إكس"، أن غراهام فارق الحياة الليلة الماضية إثر مرض مفاجئ. وقد أثار نبأ وفاته ردود أفعال واسعة في الأوساط السياسية داخل الولايات المتحدة وإقليم كوردستان، بالنظر إلى ثقله السياسي كأحد أبرز صانعي السياسة الخارجية الأمريكية وصديقاً مقرباً للكورد.

السيرة والمسيرة السياسية

وُلد ليندسي غراهام عام 1955 في ولاية كارولاينا الجنوبية، وحصل على درجة البكالوريوس في القانون، قبل أن يلتحق بالقوات الجوية الأمريكية عام 1981. وبدأ مسيرته السياسية عام 1995 كعضو في مجلس النواب، ثم صعد ليكون أحد أبرز أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وممثلاً بارزاً لولاية كارولاينا الجنوبية. ويُعرف غراهام بقربه الشديد وتأثيره الملموس على القرارات الاستراتيجية في البيت الأبيض والكونغرس.

مواقف ثابتة ودفاع عن إقليم كوردستان

وبالنسبة للشعب الكوردي، لم يكن ليندسي غراهام مجرد سيناتور أمريكي، بل كان بمثابة "مظلة سياسية" صلبة في واشنطن؛ حيث قاد حملات واسعة داخل مجلس الشيوخ لحماية الكورد، تُوّجت بالدفع لإقرار قانون "حماية الكورد" (Save the Kurds Act) في عام 2026، وهو تشريع يهدف لفرض عقوبات على الجهات التي تستهدف الكورد ويؤكد على حماية الكيان الدستوري لإقليم كوردستان من التهديدات الخارجية.

المحطة الأخيرة.. لقاؤه برئيس الوزراء مسرور بارزاني

وجرى اللقاء الأخير بين السيناتور الراحل ورئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في 29 شباط 2024 بالعاصمة واشنطن؛ حيث تعهد غراهام خلاله بمواصلة دعم قيام "كوردستان قوية".

وشدد غراهام في ذلك اللقاء على أهمية تأمين المستحقات المالية وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، واستئناف تصدير النفط، واحترام الكيان الدستوري لإقليم كوردستان، فيما عبّر مسرور بارزاني عن تقديره وشكره لمواقف غراهام الثابتة والمساندة للكورد في الأوقات الصعبة.

ويشير مراقبون إلى أن غياب غراهام سيترك فراغاً ملموساً في دوائر صنع القرار داخل العاصمة واشنطن، لاسيما بالنسبة لإقليم كوردستان الذي فقد برحيله حليفاً قوياً ومدافعاً مخلصاً عن حقوقه الدستورية والسياسية في الولايات المتحدة.