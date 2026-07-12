الرئيس بارزاني يعزي بوفاة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- عبر الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد، عن حزنه البالغ لرحيل السيناتور الجمهوري الأمريكي البارز، ليندسي غراهام، واصفاً إياه بـ "الصديق الحقيقي للشعب الكوردي".

وقال الرئيس بارزاني في بيان رسمي له:

"ببالغ الحزن والأسى، تلقيت نبأ الرحيل المفاجئ للسيناتور ليندسي غراهام، الصديق الحقيقي للشعب الكوردي. إن اسم ومواقف ليندسي غراهام كداعم مخلص لحقوق الشعب الكوردي ستظل دائماً محفورة في ذاكرة شعب كوردستان".

وأضاف الرئيس مسعود بارزاني:

"أتقدم بخالص تعازيَّ ومواساتي لعائلته الكريمة ولجميع أصدقائه ومعارفه، وأشاطرهم هذا المصاب الأليم، سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ومتمنياً الصبر والسلوان لعائلته ومحبيه".

وكان مكتب السيناتور ليندسي غراهام (ممثل ولاية كارولاينا الجنوبية) قد أعلن في وقت سابق عن وفاته مساء أمس السبت إثر وعكة صحية طارئة ومفاجئة.

ويُعد السيناتور الراحل من الشخصيات السياسية الأمريكية البارزة الداعمة للحقوق الكوردية، ولعب دوراً هاماً في تعزيز الشراكة بين أربيل وواشنطن طوال مسيرته الطويلة في مجلس الشيوخ الأمريكي.