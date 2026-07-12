سلطنة عُمان تستنكر استهدافها بالقصف وتقول إنها ستتّخذ "كافّة الإجراءات للتّعامل مع هذه المُستجدات"

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أربيل (كوردستان24)- استنكرت الحكومة العمانية الأحد القصف الذي استهدف أراضيها، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، وذلك فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف السلطنة مع دول خليجية أخرى، في ظل تبادل الهجمات مع الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية في منشور على منصة إكس "تؤكد سلطنة عُمان على إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف"، الذي وقع بعد ساعات على زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للبحث في مسألة مضيق هرمز.

AFP