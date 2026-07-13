القضاء العراقي يحجز على عقارات ومعامل بقيمة 69 مليار دينار في نينوى بقضية الجميلي

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، اليوم، عن صدور قرارات قضائية تقضي بالحجز على تسعة عقارات تجارية وثلاثة معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 69 مليار دينار عراقي، وذلك في إطار قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه.

وأوضحت المحكمة في بيان صادر عن إعلام القضاء، أن القرارات شملت أيضاً الحجز على 7 شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها 200 ألف دولار، وذلك ضمن ملف القضية المتعلق بجرائم غسل الأموال والفساد المالي للمتهمين.

وبينت المحكمة أن القيمة السوقية للعقارات التجارية الواقعة في مركز مدينة الموصل تبلغ حوالي 45 مليار دينار، في حين تُقدر قيمة معامل الطحين المحجوز عليها بـ 24 مليار دينار عراقي. وأشارت إلى أن المتهمين الهاربين عمدوا إلى تسجيل هذه العقارات والمعامل بأسماء عمال يعملون لديهم، بهدف التمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأصول.

وأضافت أنه نظراً لكون هذه العقارات والمعامل منتجة وتدر أرباحاً مالية مستمرة، فقد تقرر تعيين حراس قضائيين عليها لتولي مهام إدارتها والإشراف عليها، بما يضمن استمرار تشغيلها وتأمين استلام كافة عائداتها وأرباحها المالية لصالح الخزينة العامة.

وأكدت المحكمة استمرار الإجراءات القانونية اللازمة وملاحقة بقية المتهمين الهاربين في القضية، لحين حسم الملف بالكامل واستكمال كافة التحقيقات القضائية ذات الصلة.