بتكلفة تتجاوز 90 مليار دينار.. مشروع طريق "سبيلك - خليفان" المزدوج يدخل الخدمة

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أربيل (كوردستان24)- يُعد مشروع طريق "سبيلك - خليفان" المزدوج أحد الشرايين المرورية الحيوية الهامة في إدارة سوران المستقلة، ويتكون من قسمين رئيسين؛ القسم الأول والاستراتيجي وهو الطريق المزدوج الرئيس المعروف بـ "طريق هاملتون".

وبدأ تنفيذ هذا القسم بتكلفة بلغت 78 ملياراً و788 مليون دينار عراقي في نهاية أيلول 2026، وأنجزته شركة "كافين غروب" قبل الموعد التعاقدي المحدد. ويبلغ طول هذا الجزء 10 كيلومترات، يضاف إليها 8 كيلومترات من الطرق الفرعية والخدمية، وبعرض 23 متراً (يشمل مسارين لكل اتجاه).

ويضم هذا الطريق أعمالاً هندسية هامة، تشمل نفقي (سبيلك - بارزان) ومدخل قضاء خليفان، بالإضافة إلى مجسر "وادي آلانه" الذي يربط بين إدارتي سوران وراپرين المستقلتين.

أما القسم الثاني من المشروع، فيتمثل بالطريق المزدوج الداخلي لمركز قضاء خليفان، والذي بدأ تنفيذه بتكلفة بلغت 11 ملياراً و790 مليون دينار في نيسان 2024، وأُنجز كذلك ودخل الخدمة قبل موعده المحدد. ويبلغ طول هذا الجزء كيلومتراً ونصف الكيلومتر، وبعرض 25 متراً، ويشتمل على نفق واحد، وجسرين لعبور المشاة، إلى جانب 1100 متر من الطرق الجانبية والخدمية.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع طريق سبيليك - خليفان المزدوج بمرحلتيه 90 ملياراً و578 مليون دينار عراقي. ويقدم هذا الشريان المروري تسهيلات كبيرة لحركة تنقل مواطني المنطقة وتنشيط القطاع السياحي الداخلي والخارجي، فضلاً عن ربطه محافظتي دهوك وأربيل بإدارة سوران، وتسهيل الحركة التجارية والسياحية النشطة بين إقليم كوردستان وإيران.