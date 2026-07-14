تراجع التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة الشهر الماضي

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اربيل (كوردستان24) - تراجع التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة بما تجاوز التوقعات في حزيران/يونيو، بحسب ما أظهرت بيانات حكومية الثلاثاء، مع انخفاض أسعار الطاقة بشكل موقت الشهر الماضي في ضوء اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران الذي لم يدم طويلا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3,5 في المئة على أساس سنوي، مقارنة مع ارتفاعه 4,2 في المئة في أيار/مايو، بحسب ما ذكرت وزارة العمل.

ومثّل الرقم تراجعا للتضخم الذي بلغ أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

وتوقع محللون ارتفاعا أكبر نسبته 3,8 في المئة، بحسب خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم كل من "داو جونز نيوزوايرز" و"وول ستريت جورنال".

لكن يستبعد أن يخفف هذا التراجع المخاوف تماما حيال التكاليف.

يؤدي تجدد الأعمال العدائية وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا انتهاء وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط مجددا.

ويتوقع أن تستجوب لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب رئيس الاحتياطي الفدرالي كيفن وارش بشأن التقدّم الذي تم تحقيقه باتّجاه خفض التضخم في أكبر قوة اقتصادية في العالم، وذلك عند الساعة 14,00 ت غ.

ويتوقع أن يتعهّد وارش، في خطاب معدّ سلفا نُشر الثلاثاء، بأن يضع المصرف المركزي حدّا "للارتفاع الكبير في التضخم" الذي تشهده الولايات المتحدة منذ سنوات.

وسيقول في مداخلته إن "الهدف الأساسي للاحتياطي الفدرالي هو التوصل إلى سياسة نقدية صحيحة، أو الاقتراب من ذلك إلى أكبر حد ممكن".

وفي الخطاب أيضا "إذا وصلنا إلى سياسة صحيحة، وهو أمر سنحققه، فسيصبح ارتفاع التضخم الذي شهدناه في الأعوام الخمسة الأخيرة فصلا من الماضي".

المصدر : وكالة الصحافة الفرنسية