محافظ أربيل ورئيس هيئة البيئة يبحثان تنظيم أوضاع المصانع خارج المناطق الصناعية

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أربيل (كوردستان24)- عقد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، ورئيس هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان، الدكتور عبد الحكيم خسرو، اليوم الخميس (16 تموز 2026)، اجتماعاً موسعاً في ديوان المحافظة، لبحث ملف تنظيم أوضاع المصانع والمنشآت الصناعية المقامة خارج المناطق الصناعية الرسمية.

وشهد الاجتماع حضور نائب المحافظ، والمديرين العامين لدوائر البلديات والزراعة والصحة، ورئاسة البلديات، إلى جانب مديري دوائر تنمية الصناعة، والبيئة، والتخطيط العمراني، والضمان الاجتماعي، والعقارات الحكومية، والشركات، والضرائب، فضلاً عن ممثلي الجهات ذات العلاقة.

وركز الاجتماع على آليات تنظيم عمل المصانع، ومراجعة الوضع القانوني للمنشآت الصناعية التي أُنشئت وتعمل خارج المناطق الصناعية المعتمدة، بما يضمن تطبيق القوانين والأنظمة النافذة.

وأكد المجتمعون ضرورة التزام أصحاب المصانع بالتعليمات والضوابط الصناعية والبيئية، كما جرى اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات الجديدة الهادفة إلى معالجة هذه الإشكالية بشكل جذري.

وفي ختام الاجتماع، وجّه محافظ أربيل ورئيس هيئة البيئة الجهات المعنية بالشروع فوراً، واستناداً إلى القوانين والتعليمات النافذة، في إعداد آلية متكاملة لتنظيم أوضاع هذه المصانع، بما يكفل حماية المصلحة العامة والحفاظ على البيئة في العاصمة أربيل.