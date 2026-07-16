بعد تعليق عمليات حقل كورمور.. انخفاض إنتاج الطاقة بـ2500 ميغاواط بسبب تراجع إمدادات الغاز

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اربيل (كوردستان24) - أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية بنحو 2500 ميغاواط، إثر تراجع إمدادات الغاز إلى محطات التوليد، وذلك عقب تعليق العمل مؤقتاً في المنشآت الإنتاجية الرئيسة بحقل كورمور الغازي في إقليم كوردستان.

وقالت الوزارة، في بيان، إن انخفاض كميات الغاز المرسلة من حقل كورمور إلى محطات توليد الكهرباء جاء نتيجة خلل أمني، مؤكدة أن هذا الوضع مؤقت، وأن الجهات المعنية تعمل على إعادة استئناف ضخ الغاز إلى المحطات في أسرع وقت ممكن.

وفي السياق، أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، اليوم، إغلاق وتعليق العمل مؤقتاً في جميع المنشآت الإنتاجية الرئيسة بحقل كورمور، بسبب ما وصفته بـ"تهديدات أمنية موثوقة" وتصاعد التوترات في المنطقة.

وأوضح متحدث باسم الشركة، في بيان رسمي، أن قرار الإغلاق الاحترازي اتُّخذ لضمان سلامة الكوادر الفنية والمنشآت في ظل الظروف الأمنية الراهنة، مشيراً إلى أن الشركة تتابع تطورات الوضع الأمني بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، تمهيداً لاستئناف العمليات فور توافر الظروف المناسبة.

ويُعد حقل كورمور، الواقع في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، المصدر الرئيس لتزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في إقليم كوردستان، إذ يؤدي دوراً محورياً في تأمين إمدادات الطاقة الكهربائية لمدن الإقليم.