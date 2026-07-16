بغداد: تشكيل لجنة عليا للتحقيق في إحباط تهريب أسلحة وصواريخ إلى سوريا

منذ 12 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - أعلنت خلية الإعلام الأمني، التابعة لقيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، تشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات إحباط عملية تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية باتجاه الأراضي السورية.

وذكرت الخلية، في بيان، أنه وبناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، جرى تشكيل لجنة عليا تضم الجهات ذات العلاقة وعدداً من المختصين، للوقوف على جميع تفاصيل العملية.

وأضافت أن اللجنة ستنسق مع الجانب السوري لمعرفة جميع الملابسات المرتبطة بمحاولة التهريب، مؤكدةً أن المقصرين سيخضعون للمحاسبة بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الحدود العراقية ـ السورية، ومنع أي محاولات تستهدف زعزعة الأمن الوطني.