مطور كوردستاني يبتكر تطبيق خرائط ثلاثي الأبعاد مخصصاً للإقليم ويعيد بناء داتا تسمية المناطق

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أربيل (كوردستان 24) - كشف المطور البرمجي الكوردستاني، سرهنك صلاح، عن تطويره تطبيق خرائط مبتكر مخصص بالكامل لإقليم كوردستان يعمل بتقنية ثلاثية الأبعاد (3D)، يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتأمين البيانات وحماية خصوصية المستخدمين وتسهيل عمليات الملاحة والتعرف على المواقع.

وأوضح صلاح في تصريح خاص لـ كوردستان24، أن هذا التطبيق يعد أحد مشاريعه البرمجية المبتكرة التي طورها عبر كتابة الأكواد البرمجية باستخدام لغات تقنية متعددة ومتقدمة، من بينها (Java) و(TypeScript) إلى جانب (HTML) و(CSS).

وأضاف المطور الكوردستاني: "لقد اعتمدت على تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء وتنظيم هيكلية الخرائط، لضمان دقة الأداء وتجنب الأخطاء البرمجية أثناء الاستخدام الفعلي، فضلاً عن توفير معايير أمان وحماية عالية للبيانات".

ميزات تفاعلية وفروقات عن "غوغل ماب"

وحول الفروقات بين تطبيقه وخرائط "غوغل ماب" الشهيرة، أشار صلاح إلى أن تطبيقه يتميز بكونه مخصصاً جغرافياً لإقليم كوردستان؛ حيث يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء حسابات شخصية وإضافة المواقع والمصالح التجارية وتنظيمها بشكل ميسر داخل التطبيق، مع توفير أيقونات خاصة وإمكانية إرفاق الصور مع المواقع المضافة.

وتطرق المطور إلى جانب يتعلق بجغرافية الإقليم التاريخية قائلاً: "في خرائط غوغل، تُصنف كركوك وبعض المناطق الأخرى كمناطق متنازع عليها وتُفصل عن كوردستان مع تغيير بعض أسمائها؛ لذا عملت برمجياً على إعادة بناء قاعدة البيانات (Data Rebuild) لدمج هذه الأجزاء مجدداً وإعادة تسميتها بلغتنا الأم (الكوردية)".

ملاحة ذكية وميزات مضافة

ويتميز التطبيق الجديد باحتوائه على نظام تحديد مواقع (GPS) مباشر ودقيق يتزامن لحظياً مع حركة المستخدم واتجاهه، ويقترح دائماً الطرق الأقصر والأنسب للوصول إلى الوجهة المطلوبة.

كما يقوم التطبيق بفرز وتحديد مسارات مخصصة لراكبي الدراجات الهوائية، والمشاة، وأصحاب السيارات، مع احتساب الوقت المتوقع لكل وسيلة تنقل بشكل مستقل، بالإضافة إلى تزويد المستخدمين بميزة الطقس لمعرفة الحالة الجوية في المناطق المستهدفة قبل التوجه إليها.

واختتم سرهنك صلاح حديثه بالإشارة إلى آفاق مشروعه قائلاً: "صحيح أن المشروع ما زال في مراحله الأولى حالياً، لكن مع توفر الدعم والرعاية الكافية مستقبلاً، سأكون قادراً على تطويره وترقيته ليصبح أكثر احترافية ويخدم شريحة أوسع من المستخدمين".

تقرير: لافين عمر – كوردستان24