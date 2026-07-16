بسبب تهديدات أمنية.. "دانة غاز" تعلن تعليق العمل مؤقتاً في حقل كورمور بإقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية، اليوم الخميس، عن إغلاق وتعليق العمل مؤقتاً في المنشآت الإنتاجية الرئيسة كافة بحقل "كورمور" الغازي في إقليم كوردستان العراق، وذلك بسبب وجود "تهديدات أمنية موثوقة" وتصاعد وتيرة التوترات في المنطقة.

وأوضح متحدث باسم شركة دانة غاز في بيان رسمي صدر اليوم، أن قرار الإغلاق المؤقت والاحترازي للمنشآت جاء لضمان سلامة الكوادر الفنية والموقع في ظل الظروف الأمنية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف المتحدث أن الشركة تواصل مراقبة وتقييم الموقف الأمني عن كثب بالتنسيق والتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية التابعة لحكومة إقليم كوردستان في السليمانية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع الحكومة الاتحادية في بغداد لتأمين الموقع واستئناف العمليات.

يُذكر أن حقل كورمور الغازي، الواقع في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية، يعد المغذي الرئيس لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي في إقليم كوردستان؛ حيث يسهم في تأمين استمرارية التيار الكهربائي لمدن الإقليم.



