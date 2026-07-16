مصدر أمني لـ كوردستان24: استهداف ناقلة نفط بـ"مسيرة" في البصرة دون أضرار.. وعمليات التصدير مستمرة

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أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر أمني، اليوم، باستهداف ناقلة نفط بطائرة مسيرة في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة، مؤكداً فشل الهجوم دون وقوع أي خسائر، واستمرار حركة تصدير النفط بشكل طبيعي من موانئ المحافظة الجنوبية.

وقال المصدر الأمني في تصريح خاص لـ كوردستان24، إن "طائرة مسيرة استهدفت اليوم ناقلة نفط راسية في ميناء أم قصر"، مبيناً أن "المسيرة لم تنفجر، ولم تسفر الحادثة عن تسجيل أي أضرار مادية أو خسائر بشرية".

ونفى المصدر ذاته صحة الأنباء والشائعات المتداولة بشأن إيقاف أو تعليق عمليات شحن وتصدير النفط الخام من موانئ البصرة على خلفية هذا الاستهداف، مشدداً على أن عملية التصدير وحركة الملاحة مستمرتان بشكل طبيعي ودون أي توقف.