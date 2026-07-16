أوكرانيا تستعيد رفات 501 من جنودها في عملية تبادل مع روسيا بوساطة دولية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات الأوكرانية، يوم الخميس، عن استعادة جثامين 501 جندي من الجانب الروسي، في خطوة تعكس استمرار قنوات التعاون المحدودة بين موسكو وكييف في الملفات الإنسانية.

وأوضح "مركز أسرى الحرب" في كييف، أن عملية إعادة الرفات تمت بتسهيلات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيراً إلى أن الجثامين المستلمة يُفترض أنها تعود لعسكريين أوكرانيين قضوا في معارك مختلفة. ومن المقرر أن تبدأ فرق التحقيق وخبراء الطب الشرعي إجراءات دقيقة لتحديد هوية الرفات قبل تسليمها لذويهم.

وفي المقابل، أكد النائب الروسي "شمسائيل سارالييف" لوسائل إعلام محلية، أن موسكو تسلمت في هذه العملية جثامين 31 جندياً روسياً.

وتعد عمليات تبادل الأسرى ورفات المقاتلين من بين المجالات النادرة التي لا يزال التنسيق فيها قائماً بين البلدين منذ بدء الغزو الروسي في عام 2022. وبحسب الإحصاءات الرسمية، شهد مطلع العام الجاري تسلّم روسيا لأكثر من 4000 جثة عبر ست عمليات تبادل، بينما استعادت أوكرانيا رفات أكثر من 14 ألف جندي خلال عام 2025، ما يعكس حجم الخسائر البشرية الفادحة في الصراع المستمر.