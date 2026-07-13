(سبيس إكس) تطلب تفعيل خدمات "ستارلينك" في إقليم كوردستان بشكل رسمي

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أربيل (كوردستان 24)- تتجه وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان نحو إحداث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات، حيث أعلنت عن تلقيها طلباً رسمياً من شركة "سبيس إكس" (SpaceX) العالمية، لتفعيل وإطلاق خدمات الإنترنت الفضائي "ستارلينك" (Starlink) بشكل رسمي داخل حدود الإقليم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الطلب الذي قُدم مطلع حزيران الماضي، أعقبه سلسلة من المباحثات والرسائل الإلكترونية المتبادلة، والتي توجت بعقد اجتماع موسع في 30 حزيران 2026 بين الفريق الفني والقانوني للحكومة وممثلي الشركة العالمية، وعلى رأسهم مشرف قطاع الشرق الأوسط ومسؤول التراخيص في "سبيس إكس".

وشهد الاجتماع مناقشات مكثفة حول الآليات القانونية والإجراءات الفنية اللازمة لبدء النشاط العملي للشركة.

واستعرض الجانب الحكومي الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة النقل والاتصالات، مؤكداً على ضرورة مواءمة الخدمة الجديدة مع المعايير التي تضمن حماية مصالح المواطنين وتوفير خدمة آمنة ومتطورة.

وأعربت حكومة الإقليم عن ترحيبها الكبير بهذه الخطوة، مشيرة إلى أنها تنظر بأهمية بالغة لإنترنت "ستارلينك" باعتباره أحد أبرز حلول الاتصالات المتقدمة في العالم.

وأكدت الوزارة أن إدخال هذه التقنية — بعد استكمال اللوائح الفنية — سيمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعددية وتنافسية سوق الإنترنت في إقليم كوردستان.