فيدان يحذر من توسع حرب أوكرانيا إلى "البحر الأسود"

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أربيل (كوردستان24)- حذر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الخميس، من مخاطر انزلاق الحرب الأوكرانية نحو منطقة البحر الأسود، مؤكداً من العاصمة كييف أن أنقرة تبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة لمنع اتساع رقعة النزاع وتهيئة الأرضية لإحلال السلام.

وشدد فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيغا، على ضرورة إنهاء الصراع الذي دخل عامه الخامس، قائلاً: "لا يوجد أي مبرر لاستمرار حرب في أوروبا لخمس سنوات في القرن الحادي والعشرين. نحن بحاجة إلى السلام أكثر من أي وقت مضى". وجدد الوزير التركي عرض بلاده استضافة أي مفاوضات مستقبلية بين طرفي النزاع.

من جانبه، كشف وزير الخارجية الأوكراني عن رغبة الرئيس فولوديمير زيلينسكي في عقد لقاء مباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي التركية، في خطوة تهدف إلى دفع مسار الحل السياسي.

وفي أول رد فعل من موسكو، أعرب الكرملين عن تقديره للمساعي التركية، حيث قال المتحدث باسمه دميتري بيسكوف: "نحن ممتنون لأصدقائنا الأتراك على استعدادهم للمساهمة في إعادة الوضع إلى مسار سلمي". ومع ذلك، قلل بيسكوف من فرص العودة القريبة إلى طاولة الحوار، مشيراً إلى أن الجانب الروسي لا يرى "آفاقاً قريبة" لاستئناف عملية التفاوض في الوقت الراهن، رغم بقاء أبواب موسكو "منفتحة" على هذا المسار.

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في وقت حساس، حيث يمثل البحر الأسود شريان حياة حيوياً لصادرات البلدين، وشهد استهدافات متبادلة للسفن منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022. ورغم نجاح الوساطة التركية سابقاً في إتمام عمليات تبادل واسعة للأسرى، إلا أن المواقف لا تزال متباعدة بشأن شروط إنهاء الحرب، وسط تعثر المحادثات التي تقودها أطراف دولية أخرى.