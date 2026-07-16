الكهرباء الاتحادية تعلن فقدان 1400 ميغاواط إثر توقف إمدادات "دانة غاز" لأسباب أمنية

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، عن تلقيها إشعاراً بتوقف إمدادات الغاز من حقل "دانة" في إقليم كردستان نتيجة الظروف الأمنية الراهنة في تلك المنطقة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، الدكتور أحمد تركي جياد، أن هذا التوقف قد يتسبب بفقدان نحو 1400 ميغاواط من القدرة التوليدية للمنظومة الوطنية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، تفعيل "خطة طوارئ" عاجلة لإدارة المنظومة عبر إعادة توزيع الأحمال واستنفار الوحدات التوليدية البديلة لتقليل حدة النقص وضمان استقرار الشبكة.

كما أشارت إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتجاوز هذه الأزمة وعودة العمل إلى طبيعته، داعيةً المواطنين إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك لتجاوز هذه الظرف الطارئ.