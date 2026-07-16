صباح النعمان: هجمات أربيل مرفوضة تماماً والمتورطون سيواجهون أشد العقوبات القانونية

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح نعمان، اليوم الخميس 16 تموز 2026، أن الهجمات التي استهدفت مدينة أربيل مرفوضة جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن أي جهة تقف وراء هذه الأعمال ستواجه أشد العقوبات القانونية لما تسببه من زعزعة لاستقرار البلاد.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، كشف نعمان أن رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، أصدر أمراً عاجلاً بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة للوقوف على ملابسات الهجمات التي وقعت ليلة أمس. وأشار إلى أن اللجنة باشرت مهامها فعلياً منذ اليوم، ومن المقرر أن تقدم تقريراً مفصلاً في وقت قريب يحدد بدقة مصادر الهجوم والجهات المسؤولة عنه.

وأضاف المتحدث أن أعضاء اللجنة الأمنية سيجرون زيارة ميدانية إلى إقليم كوردستان لتعزيز العمل المشترك والتنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية في الإقليم، وذلك بهدف تحديد الأسباب والدوافع الكامنة وراء هذه الاعتداءات بأسلوب علمي وميداني دقيق.

وشدد صباح نعمان على أن القوات الوطنية لن تتهاون مع أي طرف، وأن أي مجموعة أو جهة يثبت تورطها في هذه الهجمات ستنال جزاءها الرادع، موضحاً أن حماية الأمن القومي تأتي في مقدمة أولويات الحكومة، وأن مثل هذه الهجمات التي تضعف الاستقرار العام "غير مقبولة تحت أي ظرف".

وحول مصدر الهجمات، أوضح نعمان أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، ولم يتضح بعد ما إذا كانت قد انطلقت من داخل العراق أو خارجه، مؤكداً في الوقت ذاته اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات الأمنية.

تأتي هذه التحركات الأمنية عقب تعرض محافظة أربيل ليلة أمس لهجوم بثماني طائرات مسيرة مفخخة، تمكنت منظومة الدفاع الجوي التابعة لقوات التحالف الدولي من إسقاطها جميعاً، دون وقوع خسائر بشرية، باستثناء أضرار مادية محدودة لحقت بعدد من السيارات.