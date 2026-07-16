إيران تهدد بتدمير البنية التحتية للمنطقة بأكملها في حال تعرضها لهجوم أمريكي

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أربيل (كوردستان24)- وجه المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، إبراهيم ذو الفقاري، اليوم الخميس 16 تموز/يوليو 2026، تحذيراً شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة ودول المنطقة، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية لن تتوانى عن تدمير كافة البنى التحتية في المنطقة إذا ما تعرضت المنشآت الإيرانية لأي استهداف.

وفي تصريحات اتسمت بنبرة تصعيدية، قال ذو الفقاري إن "أمريكا المجرمة مستمرة في غيها وزعزعة استقرار المنطقة"، مشدداً على أن طهران لن تسمح بأي شكل من الأشكال للولايات المتحدة، بصفتها قوة أجنبية، بالتدخل في شؤون مضيق هرمز، واصفاً إياه بـ "الخط الأحمر" الذي لا يمكن تجاوزه، ومؤكداً أن بلاده "لا تقبل الهزيمة".

وفي رد على التهديدات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي، وصف ذو الفقاري تلك التصريحات بأنها "جوفاء ولا قيمة لها"، وأضاف: "إذا كانت واشنطن تخطط لاستهداف البنية التحتية الإيرانية، فعليها أن تدرك أن جميع المنشآت الحيوية في المنطقة تقع ضمن مرمى نيران القوات الإيرانية الفولاذية. وفي حال وقوع أي هجوم، سيتم سحق البنى التحتية للمنطقة لدرجة تبدو وكأنها لم تكن موجودة أصلاً".

كما حذر المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" القوى الإقليمية والدولية من مغبة أي تحرك عسكري، قائلاً: "على العدو الجاهل أن يعلم أن الضربة التي ستوجهها القوات المسلحة الإيرانية لن تكون متكافئة فحسب، بل ستكون ضربة أقوى وأعنف، وستكون الهجمات القادمة أكثر اتساعاً وتدميراً من أي وقت مضى".

واختتم ذو الفقاري وعيده بالإشارة إلى أن "نيران غضب الشعب الإيراني، الذي لم يستسلم يوماً، ستحرق أذيال المعتدين وتطال كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد".