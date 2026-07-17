"مونشوت" الصينية تطلق "كيمي كاي 3" وتتصدر تصنيفات البرمجة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت شركة "مونشوت إيه آي" (Moonshot AI) الصينية الناشئة، يوم الجمعة، عن إطلاق أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي "كيمي كاي 3" (Kimi k3)، في خطوة وصفت بأنها تحدٍ جديد للهيمنة الأمريكية في هذا القطاع التقني الحيوي.

وفور إطلاقه، نجح النموذج الجديد في اعتلاء صدارة تصنيف أداء نماذج الذكاء الاصطناعي المتخصصة في البرمجة على منصة "أرينا" العالمية، متفوقاً على عدد من أكثر النماذج الأمريكية تطوراً. وأثار هذا الإنجاز حماسة واسعة في الأوساط التكنولوجية، حيث أعاد إلى الأذهان التأثير الكبير الذي أحدثه برنامج "ديبسيك" الصيني عام 2025 في تغيير موازين القوى في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي.

ويتميز "كيمي كاي 3" بكونه جزءاً من موجة النماذج الصينية التي تكتسب شعبية متزايدة عالمياً، نظراً لفاعليتها من حيث التكلفة المنخفضة، وإتاحة شيفرتها المصدرية؛ مما يمنح المبرمجين مرونة عالية في التعديل والتخصيص.

وفي بيان لها، أكدت شركة "مونشوت إيه آي" أن نموذجها الجديد أظهر أداءً استثنائياً في كافة مراحل التقييم، مشيرة إلى تفوقه المستمر على النماذج المنافسة التي خضعت للاختبار. ويُعد هذا النموذج اللغوي الكبير ركيزة أساسية لتطوير روبوتات الدردشة المتقدمة، بفضل قدرته الفائقة على معالجة وتحليل كميات ضخمة من البيانات الرقمية.