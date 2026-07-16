المقاومة الإسلامية في العراق ترصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لتصفية ترامب

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت فصائل المقاومة الاسلامية في العراق، اليوم الخميس، عن رصد مكافأة مالية ضخمة تبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي، تستهدف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رداً على عملية اغتيال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في مطلع عام 2020.

وفي بيان رسمي صدر عنها، وصفت الجماعة تصريحات ترامب الأخيرة بشأن عملية اغتيال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس بأنها "أبلغ شواهد السقوط الأخلاقي للإدارة الأمريكية"، معتبرة أن "تبجحه" بهذا الفعل لم يزد القائدين إلا خلوداً، بينما لاحق القاتل "خزي أبدي وعار".

وأوضح البيان أن مبلغ المكافأة (10 ملايين دولار) قد تم جمعه من خلال "تبرعات أبناء المقاومة وأنصارها"، مشيراً إلى أن الجائزة مخصصة لكل من ينفذ عملية القتل بحق ترامب، سواء كان فرداً أو مجموعة أو مؤسسة، أو حتى من يساهم في توجيه العملية وتسهيلها.

واختتمت الفصائل بيانها بلهجة شديدة الوعيد، مؤكدة أن "القصاص عهد مبرم" لن يتراجعون عنه، وأن ملاحقة من وصفتهم بـ"قتلة الأطفال والعلماء" ستستمر حتى "تزلزل عروش المستكبرين" ويندحر المعتدون، على حد تعبير البيان.

يأتي هذا الإعلان في ظل توترات إقليمية متزايدة، حيث تعيد فصائل المقاومة التأكيد على موقفها الثابت تجاه القيادات الأمريكية التي تورطت في استهداف رموزها الأمنية والعسكرية.