الحرس الثوري: ضرباتنا مستمرة حتى تأمين مضيق هرمز وسواحل الجنوب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن قائد القوة الجوية لـلحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، اليوم الجمعة، أن بلاده لن توقف عملياتها العسكرية وهجماتها ضد "الأهداف المعادية" حتى يتأمّن الاستقرار الكامل في السواحل الجنوبية ومضيق هرمز الاستراتيجي.

وأكد العميد موسوي، في تصريحات رسمية، أن الهجمات الصاروخية والجوية الدقيقة والموجهة ستتواصل انطلاقاً من مختلف القواعد والمناطق الإيرانية.

مشدداً على أن القيادة العسكرية تنظر إلى خارطة البلاد بوصفها "كتلة أمنية واحدة وحرمة محمية" تمتد من العاصمة طهران وحتى أبعد نقطة في الحدود الجنوبية.

وأدانت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بشدة الغارات الأمريكية الأخيرة التي طالت البنية التحتية الحيوية في البلاد.

وحذر المندوب الإيراني في بيان له من التداعيات الوخيمة لهذا التصعيد على أمن الملاحة ومنطقة الخليج برمتها.

محمّلاً الإدارة الأمريكية المسؤولية القانونية الكاملة عما وصفه بـ "ارتكاب جرائم حرب" عبر استهداف المنشآت المدنية.

تأتي هذه المواقف المتشددة في وقت تمر فيه المنطقة بأخطر مستويات التصعيد العسكري؛ إثر تبادل ضربات جوية وصاروخية عنيفة ومتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، أسفرت عن تدمير مواقع عسكرية وبنى تحتية لدى الطرفين، مما ألقى بظلال أمنية قاتمة ومباشرة على استقرار دول الخليج العربي ككل.