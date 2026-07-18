مكافحة الإرهاب في كوردستان: إسقاط خمس طائرات مسيرة في أربيل مساء الجمعة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، عن نجاح قوات التحالف الدولي في إحباط هجومين منفصلين بالطائرات المسيرة المفخخة استهدفا مدينة أربيل خلال 24 ساعة الماضية، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وذكر الجهاز في بيان رسمي، أن الموجة الثانية من الهجمات وقعت ليلة الجمعة (17 تموز 2026)، حيث تمكنت الدفاعات الجوية للتحالف من إسقاط وتدمير خمس طائرات مسيرة مفخخة في سماء أربيل، وذلك في غضون ثماني دقائق فقط (بين الساعة 21:58 و22:06).

وجاء هذا الهجوم بعد ساعات قليلة من موجة أولى عنيفة شهدتها المدينة فجر الجمعة، حيث أسقطت قوات التحالف ثماني طائرات مسيرة مفخخة أخرى خلال مواجهة استمرت لأكثر من ساعة (من الساعة 4:19 وحتى 5:25 صباحاً).

وأكد البيان الخروج من الهجومين بصفر خسائر بشرية.

تأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة في وقت يمر فيه الشرق الأوسط بمرحلة حرجة وبالغة الحساسية؛ إثر دخول المنطقة في حافة انفجار كبرى، تغذيها سلسلة الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة ضد أهداف في إيران، يقابلها استهداف صاروخي ومسير مستمر للقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.