مدير مطار أربيل الدولي لـكوردستان 24: الأجواء مفتوحة بالكامل وحركة الرحلات مستمرة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، اليوم الجمعة 17 تموز 2026، في تصريح لـ كوردستان 24، أن سماء أربيل الآن مفتوحة بالكامل أمام حركة الطائرات والرحلات الجوية التي تستمر بشكل طبيعي.

يأتي ذلك، بعد سماع أصوات عدة انفجارات عنيفة في سماء العاصمة، وإسقاط وتدمير خمس طائرات مسيرة قبل عدة ساعات، وهو ما تسبب في خلق قلق واهتمام لدى سكان العاصمة حول احتمال تعليق أو إيقاف الحركة الملاحية والجوية في المطار.

ووجه مدير المطار عبر كوردستان 24 رسالة إلى المسافرين والمواطنين، أكد فيها مجدداً أن عملية فإقلاع وهبوط الطائرات تجري وتدار بدقة وفق جدولها الزمني المحدد.

مشدداً على أن المجال الجوي للعاصمة آمن وطبيعي.