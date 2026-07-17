القيادة المركزية الأميركية تعلن بدء جولة أخرى من الهجمات على إيران

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، عن بدء جولة أخرى من هجماتها الموجهة ضد إيران.

وأوضحت (سنتكوم) في بيان رسمي، أن الهجمات على إيران مستمرة لليلة السابعة على التوالي، مؤكدة أن قواتها تمكنت من إصابة أهدافها في داخل إيران بدقة.

ووفقاً لبيان القيادة المركزية، فإن هذه الهجمات جرت وتُنفذ بأمر مباشر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مشيرة إلى أن الهدف من استمرار هذه الهجمات هو تحقيق مزيد من الإضعاف لقدرات الجيش الإيراني والعمل على منع وعرقلة أي تهديد محتمل.

واختتمت القيادة المركزية بيانها بالإشارة إلى أن هذه الخطوة التي اتخذتها واشنطن تأتي في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها لتقليص وتقليل القدرة العسكرية لطهران في المنطقة.